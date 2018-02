Voertuig rijdt tegen verlichtingspaal en belandt in gracht 01 februari 2018

Op de Zeelsebaan in Grembergen gebeurde gisterenmiddag rond 16.15 uur een ongeval met een personenwagen. Een Smart reed in de richting van Dendermonde en verloor er om een nog onbekende reden plots de controle en week van de weg af. De bestuurder ramde een paaltje en kwam tot stilstand tegen een verlichtingspaal. Daarna gleed het voertuig verder de gracht in. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het voertuig liep aanzienlijke schade op en moest getakeld worden. Door het ongeval ontstond er een tijdlang een file in de richting van Dendermonde. Niemand raakte bij het ongeval gewond. (KBD)