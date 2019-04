Voertuig rijdt in op voorligger op industrieterrein Koen Baten

11 april 2019

18u33 3

Op het Hoogveld in Dendermonde is een personenwagen ingereden op zijn voorligger ter hoogte van de Ontex-fabriek. Vermoedelijk merkte de bestuurder de wagen voor hem te laat op en reed hij er met volle snelheid op in. Beide voertuigen vertoonden aanzienlijke schade. Op de baan lagen ook enkele glasscherven door het ongeval. Er geraakte niemand gewond bij het ongeval. De voertuigen konden nog aan kant worden gezet, waardoor er geen verkeershinder was.