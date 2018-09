VLEK wordt steam-school Nele Dooms

12u14 0 Dendermonde De Vrije Lagere en Kleuterschool VLEK van Grembergen zet dit schooljaar in op wetenschap, techniek en technologie. Om het jaarthema "STE(A)Mig werken met ZILL" in de verf zetten, komen de leerlingen donderdag verkleed als wetenschappers, kunstenaars, wiskundigen, ingenieurs en techniekers naar school.

"STEAM staat voor science, technology, engeneering, arts en mathematics", legt directeur Luk De Mey uit. "Het letterwoord staat voor een waaier aan technologische, technische, wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Daar gaan wij dit schooljaar extra op inzetten om de leerlingen te laten proeven van deze dingen en ze zo interesse krijgen om hierin later verder te studeren. STEAM kan resulteren in ingenieurs of programmeurs, maar ook nieuwe technieken in land- en tuinbouw, moderne apparatuur die levens redt in ziekenhuizen, enzovoort." De 380 kleuters en leerlingen van het VLEK zijn vandaag aan de slag om de letters van STEAM vorm te geven. Die krijgen een plaats in de inkomhal van de school.