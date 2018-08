Vlaanderen trekt geldbuidel open om geluidsniveau op openbare plaatsen te meten Nele Dooms

22 augustus 2018

13u20 0 Dendermonde Dendermonde kan rekenen op een Vlaamse subsidie van 109.773,96 euro in het kader van de projectoproep 'City of things'. De stad kan dat geld gebruiken voor het project 'Oases van Rust', waarbij het geluidsniveau in publieke ruimtes gemeten wordt.

Minister Philippe Muyters lanceerde vorig jaar de projectoproep 'City of things', en maakte 4 miljoen euro vrij om steden de kans te geven aan de slag te gaan met Smart City-toepassingen. Ook Dendermonde nam deel en diende twee projectideeën in via het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Muyters heeft nu zijn fiat gegeven voor een forse subsidie voor één van de twee Dendermondse projecten: 'Oases van Rust'.

"Dit project omvat de uitbouw van technologie om in de publieke ruimtes geluid en het geluidsniveau te meten", zegt schepen van Informatica Dirk Abbeloos (CD&V). "We gaan dus data verzamelen om enerzijds problemen van lawaaihinder en overlast te kunnen voorkomen of aan te pakken. Maar anderzijds kunnen we op basis van de resultaten van de metingen gebieden en ruimtes waar het stil is, identificeren en bevorderen."

Dendermonde zal samenwerken met Aalter om dit project verder uit te bouwen. De totale kostprijs wordt geraamd op 137.271,96 euro. Dat betekent dat Dendermonde zelf dus nog zo'n 20.000 euro moet ophoesten.