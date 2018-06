Vlaamse subsidie van 18.000 euro voor Bloemencorso 19 juni 2018

02u35 0

De bloemencorso van Sint-Gillis-Dendermonde kan voor haar 68ste editie dit jaar op 18.000 euro Vlaamse subsidies rekenen. Dat weet Vlaams volksvertegenwoordiger en Dendermonds gemeenteraadslid Marius Meremans (N-VA). Sinds de afslanking van de provincies van 1 januari 2018 is Vlaanderen bevoegd voor het ondersteunen van regionale culturele projecten. Daar hoort ook de Bloemencorso van Sint-Gillis bij. In het verleden kon het Bloemencorsocomité ook al eens rekenen op beperkte provinciale subsidies van 1.000 euro. De Vlaamse subsidie ligt nu een pak hoger. "Met een groter Vlaams budget kunnen we lovenswaardige projecten, zoals onze Bloemencorso, een echte boost geven", zegt Meremans. "De Vlaamse regering heeft duidelijk de schoonheid van onze bloemencorso ontdekt." Voor de 68ste corso in Sint-Gillis zal film centraal zijn met het thema "Flowers, Camera, Action!". (DND)