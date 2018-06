Vlaams Belang zet als enige vrouw op eerste plaats 13 juni 2018

02u28 0 Dendermonde Het Vlaams Belang is de enige partij in de stad Dendermonde die op 14 oktober met een vrouwelijke lijsttrekker naar de verkiezingen trekt. Gemeenteraadslid Barbara Pas (37) is de nummer één op de verkiezingslijst.

Stefaan Gucht (56) uit Baasrode, die momenteel zetelt in de gemeenteraad, zal bij de volgende verkiezingen de lijst duwen.





Op de tweede plaats op de lijst krijgt Johan Daman (59) een plaats. Die is geen onbekende in het verenigingsleven in Baasrode. Hij zetelde al van 2007 tot 2012 voor Vlaams Belang in de gemeenteraad.





"De plaatsen drie en vier zijn bewust voorbehouden voor twee nieuwkomers in de politiek", zegt Pas. "Het beste recept in de gemeentepolitiek is een mix van ervaring en nieuwe, gedreven mensen."





Girlpower

Ilse Annemans (45) uit Grembergen is nieuwe voorzitter van Vlaams Belang Dendermonde en wil meer aandacht voor de strijd tegen armoede bij de eigen inwoners. Daniël Van Breedam (53), ambtenaar bij de Vlaamse overheid en wegeninspecteur, heeft de ambitie om zich voor Dendermonde toe te spitsen op zijn specialiteit, mobiliteit.





"Met mezelf als lijsttrekker en Ilse als vrouwelijke voorzitter kan het bij het Vlaams Belang in Dendermonde niet vrouwvriendelijker", zegt Barbara Pas.





