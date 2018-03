Vlaams Belang:"Vechtpartijen aan station bevestigen resultaten enquête" 02 maart 2018

03u05 0 Dendermonde De recente vechtpartijen aan het station van Dendermonde bevestigen de resultaten van onze enquête. Inwoners voelen zich terecht niet veilig in de stationsbuurt." Dat zegt gemeenteraadslid Barbara Pas (VB).

Het is de jongste tijd erg onrustig in de Dendermondse stationsbuurt. Woensdagmiddag moest de politie nog masaal uitrukken voor een vechtpartij tussen scholieren. Het toezicht in de buurt is opgedreven. Ook gisteren vatten diverse politiepatrouilles post aan het station om er een oogje in het zeil te houden en meteen in te grijpen indien nodig.





Voor oppositiepartij Vlaams Belang is wat nu gebeurt aan het station een bevestiging van resulaten van de grootschalige enquête die het recent hield in Dendermonde. "59 procent van de Dendermondenaars voelt zich niet veilig in de stad", schetst Barbara Pas. "De stationsbuurt wordt daarbij steevast als grootste pijnpunt aangeduid. Storende jongeren vallen er voorbijgangers lastig en de vechtpartijen van de jongste dagen bewijzen dat mensen zich terecht niet op hun gemak voelen. De aanwezigheid van jeugdbendes en het daarmee gepaard gaande zinloze geweld boezemen 69 procent van de bevraagden angst in.





"Pas dringt aan op een hardere aanpak. "Wij leggen al lang de vinger op deze wonde. Tijd dat er eindelijk eens kordaat ingegrepen wordt", klinkt het. "Niet alleen de stationsbuurt is overigens een probleem. Ook Vlotgras en Serbos blijven problematisch, net zoals 's avonds de Brusselsestraat en Oude Vest. 57 procent pleit dan ook voor meer blauw op straat."





(DND)