Vlaams Belang trapt verkiezingscampagne op gang

Het Vlaams Belang van Dendermonde trapt dit weekend haar verkiezingscampagne op gang. Dat gebeurt tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 13 januari. De nationale voorzitter Tom Van Grieken komt dan spreken. Hij zal het onder andere hebben over zijn boek 'Toekomst in eigen Handen'. Vlaams Belang Dendermonde maakt van de gelegenheid gebruik om haar lokale lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober aan te kondigen. De nieuwjaarsreceptie start om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Reynoutzaal van het stadhuis, aan de Grote Markt in Dendermonde. (DND)