Vlaams Belang houdt enquête

Oppositiepartij Vlaams Belang houdt een enquête bij de Dendermondenaren. Enquêteformulieren werden bij de inwoners in alle brievenbussen gepost. Sinds gisteren is de enquête ook online in te vullen. De resultaten wil Vlaams Belang gebruiken om haar verkiezingsprogramma voor de komende gemeentraadsverkeizigne in oktober dit jaar op te maken. "Via deze enquête krijgen alle Dendermondenaren de kans om hun mening te ventileren over allerlei onderwerpen in de stad", zegt Barbara Pas. "We willen een programma op basis van inspraak van het volk." Vlaams Belang vraagt de mening over onder andere het circulatieplan in Sint-Gillis, openbaar vervoer, onderhoud van voetpaden, verkeer in de Mandekensstraat, parkeren in de stad, sluikstorten en veiligheid.





Ook de realisatie van de fietssnelweg en bijhorende sluiting van overwegen in Oudegem komt aan bod, net als het aanbod van sociale woningen, rusthuizen en serviceflats. Voorts peilt de partij naar kinderopvang, jeugdlokalen, het project Briel, inspanningen voor de middenstand en de brandweer. (DND)