Vlaams Belang gaat kiesstrijd aan met meer vrouwen dan mannen Nele Dooms

22 augustus 2018

12u00 0 Dendermonde Vlaams Belang Dendermonde stuurt op 14 oktober meer vrouwen dan mannen de arena van de gemeenteraadsverkiezingen in.

De partij heeft met Barbara Pas al de enige vrouwelijke lijsttrekker in de stad, maar voorts prijken nog heel wat vrouwennamen op het blad van Vlaams Belang. "We tellen achttien vrouwen, tegenover zeventien mannen", aldus Pas. "Bovendien verwelkomen we op onze lijst liefst 21 nieuwe kandidaten ten opzichte van de verkiezingen in 2012. Het enthousiasme voor onze partij lijkt dus groot."

Om de jeugd kansen te geven, worden plaatsen 5 en 6 ingevuld door Dimitri De Groen uit Sint-Gillis-Dendermonde en Charina Elaut uit Oudegem. "Zij zijn met hun 26 jaar de jongste kandidaten op de lijst", zegt Pas. "Voor het overige vind je een mix van alle leeftijden terug. De gemiddelde leeftijd van onze kandidaten is 53 jaar."

Gemeenteraadslid Stefaan Van Gucht is lijstduwer. Eerder maakte de partij ook al bekend dat ze de steun krijgt van Johan Daman uit Baasrode op plaats 2, afdelingsvoorzitter Ilse Annemans uit Grembergen op plaats 3 en Daniel Van Breedam uit Baasrode op plaats 4.