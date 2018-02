Viva Voce brengt valentijnsconcert 12 februari 2018

02u24 0 Dendermonde Het koor Viva Voca van Dendermonde, onder leiding van dirigent Jos Moens, brengt op zondag 18 februari een valentijnsconcert.

De zangers brengen koorwerken en kamermuziek rond het thema 'Liefde'. Werken van onder andere Edward Elgar, Gustav Holst, Peter Tchaikovsky en Eric Whitacre komen aan bod. Het koor krijgt versterking van Tim De Knop aan de piano en Peter Nys op viool.





Viva Voce

Het concert begint om 11 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Sint-Jozefskerk van de wijk Keur, aan de Ommegancklaan in Dendermonde. Toeganskaarten kosten 10 euro in voorverkoop, 12 euro aan de kassa. Na het concert biedt Viva Voce een glaasje aan in zaal 't Klokske. Info en reservatie: 052/22.31.14 of kaarten@viva-voce.be. (DND)