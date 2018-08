Viswedstrijd op Brusselse Forten Nele Dooms

23 augustus 2018

17u45 0 Dendermonde Naar aanleiding van het kermisweekend in Dendermonde vindt op zaterdag 25 augustus aan de Brusselse Forten een viswedstrijd plaats. Dat is jaarlijkse traditie.

Het gaat om een "Grote Hengelwedstrijd" en een individueel kampioenschap. Het aantal deelnemers is beperkt tot 160. Er is een aparte reeks voor junioren tot en met 16 jaar. Die mogen gratis meedoen. Volwassenen betalen 8 euro. Vissers die willen meedoen, kunnen zich inschrijven bij het Stedelijk Visserijcomité in het Administratief Centrum, aan de Franz Courtensstraat 11 in Dendermonde. De viswedstrijd vindt plaats van 14 tot 18 uur. Info: visserij@dendermonde.be.