Visuele humor op wereldniveau in Belgica Nele Dooms

19 maart 2019

16u12 0

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde programmeert op vrijdag 22 maart komisch genie Tomas Kubinek uit Canada en zorgt daarmee voor een avond vol visuele humor op wereldniveau. Kubinek wordt wel eens “de meester van de onnodige risico’s, nutteloze uitvindingen en halsbrekende stunts” genoemd.

Met voorstellingen in meer dan dertig landen de afgelopen drie decennia, veroverde hij de harten van toeschouwers in duizenden zalen en festivals overal ter wereld. Met deze ‘Miracle Man’ valt het publiek van de ene verbazing in de andere en worden de lachspieren aardig getraind. De comedy-circusshow ‘Tomas Kubinek: certified lunatic and master of the impossible’ begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be.