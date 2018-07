Visitieschool wil prentkaartjes van over hele wereld 07 juli 2018

De Visitatieschool van Baasrode doet een bijzondere oproep. De vrije basisschool wil graag zoveel mogelijk prent- en postkaarten van over de hele wereld ontvangen tijdens deze zomervakantie. "Ons volgend jaarthema komend schooljaar draait rond 'jij, ik en de wereld'", legt juf Danielle Korte uit. "Het zesde leerjaar zal dit vooral uitwerken rond werelddelen en wereldwonderen. In het kader daarvan dachten we dat het wel leuk was om kaartjes te ontvangen van over de hele wereld." De Visitatieschool vraagt iedereen daarom om postkaarten te sturen van op hun vakantiebestemming. Dat mag allemaal verstuurd worden naar: Visitatieschool klas 6a, Rosstraat 7, 9200 Baasrode. (DND)