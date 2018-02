Visieplan voor stationsomgeving 28 februari 2018

02u50 0

Het ontwerpteam dat de stad aanduidde voor de herinrichting en heropwaardering van de stationsomgeving is volop bezig met de opmaak van een visieplan. Dat wordt gebaseerd op de resultaten van een workshopweek die eind november 2017 plaatsvond. Geïnteresserde inwoners en pendelaars zaten toen met een team experten aan tafel om een mogelijke herinrichting van de stationsomgeving vorm te geven. Daaruit kwamen zes principes naar voren, als krijtlijnen voor een verdere uitwerking van een visieplan. Dat plan zal op donderdag 3 mei voorgesteld worden. Geïnteresseerden kunnen daarvoor om 20 uur terecht in de Reynoutzaal van het stadhuis. Wie op de hoogte wil blijven van het project of vragen heeft, kan mailen naar dendermonde@maatontwerpers.be. (DND)