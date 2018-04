Visclub viert vijftiende verjaardag 11 april 2018

De visclub 'Vissen Met Plezier' bestaat vijftien jaar. De fervente vissers openden het nieuwe visseizoen dan ook met een feestje. In het gezelschap van de harmonie van Baasrode maakten de vissers een rondgang langs de cafés van 'Den Broekkant'. "Blij dat we weer aan het vissen kunnen gaan", zeggen bestuursleden Albert Leon en Benny Van Overstraeten. "De club telt 180 actieve leden. Van het huidige feestjaar willen we zeker iets speciaals maken."





Vissen Met Plezier is een van de clubs die de visputten aan de Broekkant bevist. "Dankzij een akkoord met Waterwegen en Zeekanaal zijn we sinds kort ook zeker dat we dit ook in de toekomst nog zullen kunnen doen", zegt Leon. "Daar zijn we erg tevreden mee."





(DND)