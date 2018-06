Virtuele reis door Rome 20 juni 2018

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs Leerstad van Dendermonde presenteert vandaag, woensdag 20 juni, een lezing rond 'De grand tour van de 17e tot de 20ste eeuw'. De aanwezigen maken een virtuele Romereis. Naar aanleiding van de tentoonstelling 'Viva Roma!', die loopt tot 26 augustus in La Boverie in Luik, maakt Sabine De Vriendt in haar lezing, via citaten van schrijvers of schilderijen, iedereen warm voor deze kunststad. De voordracht start om 19 uur in CVO Leerstad, aan de Begijnhoflaan. De toegang is gratis. Info: sabine.devriendt@cvo-leerstad.be. (DND)