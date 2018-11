Vincent Van Peteghem en Leen Dierick topfavorieten voor Oost-Vlaamse CD&V-lijst Kamer Anthony Statius en Nele Dooms

22 november 2018

18u08 1 Dendermonde Bij CD&V circuleren twee namen als Oost-Vlaams lijsttrekker voor de Kamer bij de verkiezingen in mei 2019. Wordt het Leen Dierick, de schepen uit Dendermonde of Vincent Van Peteghem, de toekomstige burgemeester van De Pinte?

De ene kandidaat wordt door de CD&V-vrouwen naar voren geschoven als lijsttrekker voor Oost-Vlaanderen voor de Kamer, de andere kandidaat geniet de voorkeur van de CD&V-jongeren.

De eerste kandidaat is de 37-jarige Pintenaar Vincent Van Peteghem, federaal volksvertegenwoordiger en toekomstig burgemeester van De Pinte. Vincent wenste liever niet te reageren op zijn kandidatuur voor het Oost-Vlaamse lijsttrekkerschap. “Ik wil dit in alle luwte binnen de partij bespreken”, klinkt het.

Vincent is economist van opleiding en behaalde in 2010 zijn doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen. Nadien werd hij professor ‘Operations Management’ aan de EDHEC Business School in Rijsel. Sinds november 2016 zetelt hij in het parlement als federaal volksvertegenwoordiger en is hij lid van de commissie Buitenland en de werkgroep Politieke Vernieuwing. In zijn thuisgemeente De Pinte is Vincent met 2.444 voorkeurstemmen de populairste politicus. Op 1 januari treedt hij als burgemeester in de voetsporen van zijn vader Martin, die tot 2012 de sjerp mocht dragen. De voorbije zes jaar voerde hij als fractieleider van CD&V oppositie tegen de coalitie Ruimte/N-VA/Open Vld en op zondag 14 oktober wist hij deze alliantie te breken. Samen met N-VA begint hij een nieuw hoofdstuk. In deze krant liet Van Peteghem al optekenen dat hij zijn mandaat als volksvertegenwoordiger wil combineren met het burgemeesterschap en dat beide functies elkaar alleen maar versterken.

Van Peteghem is getrouwd, woont in het centrum van De Pinte en heeft een dochtertje. Hij is altijd zeer geëngageerd geweest in het verenigingsleven en hij is nog steeds lid van de Volleybalvrienden De Pinte en de culturele vereniging De Pinte Leeft!”

Tien jaar ervaring

Leen Dierick (40), federaal parlementslid en schepen in haar thuisstad Dendermonde, vindt het logisch dat ze kandidaat-lijsttrekker voor de CD&V voor de verkiezingen in mei is. “Ik mag mezelf toch als één van de grote politieke namen in Oost-Vlaanderen beschouwen”, zegt ze. “Dan is het evident dat je je kandidaat stelt als lijsttrekker. Ik zit ondertussen al tien jaar in het parlement en ben sinds 2001 schepen in Dendermonde. Dat geeft me al heel wat ervaring mee. Ik ben ambitieus en dus waag ik mijn kans.”

Dierick nam in 2003 voor de eerste keer deel aan de federale verkiezingen vanuit Oost-Vlaanderen. Ze was toen tweede opvolger op de CD&V-Lijst. In 2007 werd ze verkozen als federaal volksvertegenwoordiger van op de 5de plaats, met 22.034 voorkeurstemmen. In 2010 groeide dat aantal stemmen verder en in 2014 verbeterde Dierick haar persoonlijke score met 24.185 voorkeurstemmen van op de 2de plaats op CD&V Kamer-lijst van Oost-Vlaanderen. Ze was daarmee goed voor de tweede meeste stemmen op die lijst.

“Na Pieter De Crem en Joke Schauvliege heb ik altijd het meeste stemmen binnen CD&V in de provincie behaald”, zegt ze. “En over de partijgrenzen heen belandde ik op de achtste plaats in de lijst van politici met de meeste voorkeurstemmen in Oost-Vlaanderen.”

Dierick is gehuwd, woont in Grembergen en heeft twee dochters. De Dendermondse politica gaat nog enkele spannende dagen tegemoet. “Er is nog geen datum geprikt waarop de beslissing over de lijsttrekker valt”, zegt ze. “Die stress kan er nog wel even bij.”

Eén van de twee volgt dus Pieter De Crem op als lijsttrekker voor de Kamer.