Villa Ritten opent deuren Nele Dooms

06 september 2018

17u29 1 Dendermonde Naar aanleiding van Open Monumentendag opent Villa Ritten in Grembergen de deuren voor het grote publiek. De prachtige villa is op zondag 9 september uitzonderlijk te bezoeken.

De villa ontleende haar naam aan Georges Ritten, aannemer van dijkwerken uit Schaarbeek. Hij kocht deze woning na 1919 en ging er wonen. De villa werd gebouwd in 1913 en later uitgebreid met een lager zomerhuis met een open, overdekt terras. Opvallend is het zeer kleurrijke materiaalgebruik. De ontwerper van de Villa Ritten had een passie voor art nouveau. De mooie glas-in-loodramen dateren uit 1915 en bleven intact bewaard. Ook de oorspronkelijke interieuraankleding bleef grotendeels behouden. In 2004 werd de villa beschermd als monument. Villa Ritten, aan de Smidsestraat 34, is zondag te bezoeken van 10 tot 18 uur. Pianist Florian Callewaert zorgt voor muziek tussen 10.30 en 11.30 uur en tussen 14 en 17 uur.