Vijftigtal pijnders beleven hoogdag EERSTE VOORBEREIDINGEN ROS BEIAARDOMMEGANG 2020 BIJNA VAN START NELE DOOMS

28 mei 2018

02u29 1 Dendermonde De pijnders van Dendermonde hebben hun feestdag, met rondgang in het stadscentrum, gehad. Met nog slechts twee jaar te gaan voor de Ros Beiaardommegang van 2020, begint het bij de stoere mannen alvast te kriebelen. De eerste voorbereidingen starten binnenkort.

Een vijftigtal pijnders, de stoere mannen die elke tien jaar het Ros Beiaard door de straten van Dendermonde dragen, verzamelden zaterdagnamiddag aan Den Hert. Daar werd traditioneel het startschot gegeven voor de jaarlijkse feestdag van de pijndersgilde, niet toevallig steevast in mei rond de datum van de ommegang. Na een passage over de Grote Markt startte een rondgang langs verschillende cafés in het stadscentrum. Eindigen deed het gezelschap in de brandweerkazerne, met een gezellige maaltijd.





Dat ondertussen nog slechts twee jaar rest tot de Ros Beiaardommegang doet in Dendermonde alvast de kriebels toenemen. "Als pijnders worden we steeds meer aangesproken over de ommegang", zegt pijnderdeken Gustaaf Mannaert. "Niet alleen bij ons ontstaat een gezonde nervositeit, ook bij al de andere inwoners is dat zo. Velen vragen ons wanneer de voorbereidingen en repetities starten."





Geraamte van 80 kg

Voor de pijnders kunnen de trainingen niet snel genoeg beginnen. Dat zal heel binnenkort het geval zijn. "We wachten enkel nog op een houten geraamte voor één persoon, waar we elke pijnder mee kunnen testen en laten trainen", zegt Mannaert. "Dat zal liefst tachtig kilogram wegen. Dat is het gewicht dat een pijnder individueel op de schouders krijgt als hij het Ros Beiaard torst. Het is belangrijk te weten of iedereen dat kan. Elke pijnder zal dus met het geraamte rond de Hollandse Kazerne moeten stappen om beoordeeld te worden."





Voor de Pijnders is de test heel belangrijk. "We hebben momenteel veel nieuwe, jonge gasten in de vereniging", schetst Mannaert. "Mannen die de Wildeman gelopen hebben en afstammelingen van pijnders die aansluiten. Die moeten we goed testen om te zien wat vlees we in de kuip hebben. Bovendien tellen we ook mannen op leeftijd. Het gaat om pijnders die tien jaar geleden het Ros droegen, maar het is niet omdat dit toen ging dat dit tien jaar later nog het geval is."





Uiteindelijk zullen de pijnders ook met een groot houten skelet, dat de plaats van het Ros inneemt, trainen. Drie teams van elk vijfiten personen worden dan samengesteld. "We hechten het grootste belang aan nauwgezette voorbereiding en trainingen", zegt Mannaert. "We kunnen het risico niet lopen dat we het paard doen vallen of kapseizen, of de heemskinderen eraf tuimelen. We kijken al uit naar de nieuwe Vier Heemskinderen. Die worden volgend jaar, in 2019, aangeduid. Dat wordt ook voor ons een spannend moment."