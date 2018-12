Vijftigjarigen genieten van reünie Nele Dooms

13 december 2018

11u34 0

De vijftigjarigen van Grembergen hebben genoten van een reünie. De leeftijdsgenoten bliezen verzamelen in het gemeentehuis aan de Dokter Haekstraat in Grembergen. “Dergelijke bijeenkomsten komen altijd goed gelegen”, klinkt het. “Het was een unieke kans om elkaar, bij velen na jaren, nog eens terug te zien. Natuurlijk maakte iedereen daarvan gebruik om herinneringen aan vroeger op te halen en anekdotes te vertellen. Dat zorgde voor een amusante avond.”