Vijftiger sterft na zware klap op N41 BUSCHAUFFEUR WORDT IN KUNSTMATIGE COMA GEHOUDEN KOEN BATEN

19 januari 2018

02u41 0 Dendermonde Bij het zware ongeval woensdagavond op de N41, is de 57-jarige Jan Labey uit Lebbeke om het leven gekomen. De man reed in de richting van Hamme toen hij frontaal op een bus van De Lijn inreed. De buschauffeur belandde in de haag, van de BMW bleef enkel nog schroot over. Ook de buschauffeur is er erg aan toe en wordt in een kunstmatige coma gehouden.

De 57-jarige Jan Labey was uitbater van Immo-kantoor 'Immo-Art' op de Brusselsesteenweg in Lebbeke. Hij runde de zaak in zijn eentje en was al jaren een gevestigde waarde. Zijn woonplaats was een kilometer verder in een eenvoudig appartementje.





De buren van Jan reageerden erg geschokt op het overlijden. "Hij was een heel vriendelijke man. Hij kwam hier dikwijls langs en maakte ook een planning op voor ons appartement", klinkt het. "Ik ben echt enorm geschrokken en ben er niet goed van dat hij op deze manier om het leven is gekomen. Ik kreeg van hem zelfs nog een kerstkaartje met de feestdagen", aldus de buren.





Verkeerde richting

Jan zelf laat na het dramatische ongeval ook een vriendin achter. Zij woont in Sint-Gillis-Dendermonde. Volgens zijn buren zagen ze elkaar regelmatig en zaten ze ook vaak samen op het appartement van zijn vriendin. Hoelang ze al samen waren, is niet duidelijk.





Het ongeval gebeurde woensdagavond omstreeks 19.30 uur. Labey reed met zijn BMW op de N41 toen ter hoogte van de Volaardestraat, toen het noodlot plots toesloeg. Vermoedelijk reed de man met zijn wagen in de verkeerde richting toen hij frontaal in aanrijding kwam met een bus van De Lijn, die op weg was naar zijn stelplaats in Lebbeke. Door de klap kwam de buschauffeur met zijn voertuig tussen de bomen terecht, de personenwagen werd bijna volledig in twee gespleten. Jan Labey overleed ter plaatse.





Buschauffeur in coma

De 59-jarige buschauffeur werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis van Dendermonde gebracht. "Ook een derde voertuig raakte betrokken in het ongeval, de bestuurder hiervan raakte niet gewond", aldus Annelies Verstraete van het parket. Het derde voertuig liep slechts lichte schade op. De ravage na de klap was enorm en de drukke gewestweg lag bezaaid met brokstukken van beide voertuigen. De rijbaan was afgesloten tot na middernacht.





Het parket van Dendermonde stuurde ook een deskundige ter plaatse naar het ongeval. "We moeten de precieze omstandigheden nog verder onderzoeken om te weten wat er juist gaande was", klinkt het.





De buschauffeur verkeerde gisteren niet meer in kritieke toestand, maar werd wel nog in een kunstmatige coma gehouden.