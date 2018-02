Vijftig carnavalisten graaien naar gouden paling 13 februari 2018

Op het Dorpsplein verzamelden gisterenmiddag een vijftigtal carnavalisten voor de gouden palingworp van het carnavalscomité. Zoals elk jaar gooide het comité balletjes met leuke prijzen in de lucht. De hoofdprijs is een gouden paling die een waarde heeft van enkele honderden euro's. De carnavalisten stonden klaar in hun mooiste kostuum en moesten elkaar wegdrummen om de hoofdprijs weg te kapen. De winnaar ontvangt zijn gouden paling op het keizersbal in de Vliet. Na de worp zetten de carnavalisten hun weg verder om de laatste nacht in 'Bostroë' in te gaan. Vanavond wordt traditiegetrouw afgesloten met de popverbranding. (KBD)