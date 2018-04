Vijfdeklassers Atheneum leren over dode hoek 27 april 2018

De vijfde klassers van basisschool Atheneum trokken naar Transport Macharis op het Hoogveld. Op de publieke spiegelafstelplaats, waar vrachtwagenchauffeurs 24 uur per dag hun spiegels correct kunnen afstellen, kregen ze een les rond de 'dode hoek'. "Goed afgestelde spiegels op een vrachtwagen kunnen levens redden, maar als fietsers en voetgangers dragen ook wij een verantwoordelijkheid", zeggen juffen Valerie Bertin en Riet Baeck. "Daarom laten we de kinderen in praktijk ervaren wat een vrachtwagenchauffeur nu precies wel en niet ziet vanuit zijn cabine. De leerlingen nemen de plaats van de bestuurder in en kijken waar hun klasgenoten zichtbaar zijn en waar niet. Daardoor weten ze voortaan waar ze op de weg moeten voor oppassen." (DND)