Vijfde keer betrapt onder invloed: jaar cel voor trucker 14 februari 2018

02u59 0

Vrachtwagenchauffeur Alfred D. is veroordeeld tot een jaar cel nadat hij voor de vijfde keer onder invloed achter het stuur zat met een bijzonder hoog promillegehalte. Dit keer werd hij achter het stuur betrapt met 2,4 promille in het bloed, wat overeenkomt met zo'n tien pintjes. "Het strafste van al is dat de man niet uit zijn feiten leert. In 1997 reed hij onder invloed een voetganger dood, maar hij blijft dronken achter het stuur kruipen", stelde het Openbaar Ministerie. De advocaat van de beklaagde begreep dat er een streng signaal nodig was, maar vroeg geen celstraf op te leggen. "Hij laat zich intussen behandelen en zal niet meer rijden. Hij was die avond thuis beginnen drinken en reed nadien nog om eten. Geen slimme beslissing, maar hij heeft er wel spijt van", klonk het.





"Het is nu echt over. Na vijf keer en zo zware feiten moet het gedaan zijn", besloot politierechter Chris De Roy. Naast zijn celstraf kreeg de man een boete van 800 euro, vijf jaar rijverbod en moet hij opnieuw slagen in alle examens en psychologische proeven. "Uw rijverbod gaat ook onmiddellijk in, dus u mag niet meer naar huis rijden", besloot de politierechter. (KBD)