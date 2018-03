Vijf procent ongevallen met gewonden minder tegenover 2016 15 maart 2018

02u43 0 Dendermonde Het aantal ongevallen met gewonden is in 15 jaar tijd gehalveerd. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de lokale politie. Streefdoel voor 2018 is de daling nog voort te zetten.

169 ongevallen met gewonden werden er in 2017 opgetekend. Dat is een daling met vijf procent ten opzichte van 2016. Ten opzichte van 2002 is het aantal letselongevallen zelfs gehalveerd. Er deed zich bovendien in 2017 geen enkel dodelijk ongeval voor. Opmerkelijk blijft wel dat bij de helft van de letselongevallen fietsers of bromfietsers betrokken zijn.





"Dankzij doorgedreven inspanningen op vlak van verkeerscontroles kent Dendermonde al jaren een dalende trend als het op aantal ongevallen aankomt", zegt korpschef Patrick Feys. "We zijn daarmee de veiligste zone in de omgeving. 169 ongevallen is erg laag, maar toch willen we daar in 2018 nog onder. We hebben dat cijfer op maximum 165 letselongevallen gezet."





De plaatsen waar de meeste letselongevallen gebeuren, blijken vooral gewestwegen te zijn. Het gaat om de Mechelsesteenweg, Martelarenlaan, Sint-Gillislaan/Heirbaan, N41, Oudegemsebaan en LeopoldII-laan. "De helft de ongevallen met gewonden gebeurt op deze locaties", zegt Feys.





Snelheidscontroles

De daling van het aantal ongevallen is onder andere te wijten aan doorgedreven snelheidscontroles. De bemande flitswagen voerde 577.130 controles uit. 96 procent van de bestuurders bleek de snelheidslimiet te respecteren. Bij de onbemande flitspalen blijkt liefst 99 procent zich aan de snelheid te houden. (DND)