Vijf jaar cel voor jarenlang misbruik stiefdochter 10 april 2018

02u53 0 Dendermonde Eddy Van Henden (60), gewezen uitbater van een Lebbeeks restaurant, moet van de rechter vijf jaar in de cel. Hij is schuldig aan jarenlang seksueel misbruik van zijn stiefdochter. Het meisje was bij het begin van de feiten amper tien jaar oud.

Het duurde jaren vooraleer het slachtoffer, ondertussen een jongvolwassen vrouw, klacht durfde indienen.





Ze deed dat met een mail aan de politie, omdat het haar nog altijd erg moeilijk valt om over de feiten te praten. Wat haar overkwam in de jaren tussen 1998 en 2002, is dan ook heel zwaar. Dat schetste haar advocate.





"Van Henden was gehuwd met de moeder van mijn cliënte", zegt meester Lieve Peeters. "Tussen haar tien en veertien jaar werd het meisje dagdagelijks misbruikt. Ze moest met haar stiefvader mee in bad en zijn geslachtsdeel kussen, ze moest naakt bij hem in bed liggen en ze moest hem bevredigen. Zelfs tijdens een autorit, met een jonger broertje op de achterbank, werd ze misbruikt. Toen ze ouder werd, begon de beklaagde op andere manieren macht uit te oefenen op haar. Uiteindelijk werd ze door haar eigen moeder uit huis gezet als 'lastige puber' en ging ze bij haar natuurlijke vader wonen", gaat de advocate verder.





"Zij nam initiatief"

De beklaagde zelf nam tijdens zijn proces een heel minimaliserende houding aan en legde de schuld zelfs bij zijn slachtoffer. "Ze nam zelf het initiatief", beweerde hij. Die stelling maakt onder andere de openbaar aanklager furieus. "Dat hij de verantwoordelijkheid bij een kind van amper tien jaar oud legt, is compleet absurd en hallucinant", klonk het. "Deze man maakte misbruik van zijn machtspositie over het meisje. Hij heeft onnoemlijke schade toegebracht en verdient een strenge straf."





Ook de rechter ging mee in de visie van de openbaar aanklager. Ze legde niet alleen vijf jaar effectieve celstraf op, maar ontzet de beklaagde ook voor vijf jaar uit zijn burgerrechter.





Van Hendens advocaat Samuel Stevens overweegt in beroep te gaan tegen het vonnis. (DND)