Vijf bestuurders betrapt op gsm-gebruik achter het stuur Koen Baten

21 november 2018

Bij een verkeersactie in Oudegem heeft de politie 426 bestuurders gecontroleerd op het gebruik van de GSM en het dragen van de gordel. De politie kon vijf bestuurders aan de kant zetten die de gsm in de hand hadden. Verder werden er ook drie bestuurders betrapt die geen veiligheidsgordel droegen op het moment van de feiten. Zij kregen allemaal een boete van 116 euro. Er werd ook een controle gedaan op alcohol en drugs en de boorddocumenten bij de overtreders, maar alle bestuurders waren hierbij in orde.