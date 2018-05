Viewmasters toont unieke werken Franz Courtens 09 mei 2018

Nooit eerder vertoonde schilderijen van Franz Courtens, die 75 jaar geleden overleed, zijn te zien in Zaal 't Sestich in de bibliotheek van Dendermonde. Dit kadert in het project 'Viewmasters' dat een hele zomer in de Ros Beiaardstad loopt. Het starschot is de expo 'Franz Courtens'.





"Courtens, de grootste vertegenwoordiger van de Dendermondse Schilderschool, was vooral gekend als landsschapsschilder, maar maakte ook heel wat andere werken", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Ze maken deel uit van privéverzamelingen in familiebezit. We zijn blij dat we ze nu kunnen tonen." Tegelijk vindt in Huis van Winckel de expo 'Scape' plaats. Die omvat hedendaagse landschapskunst. Beide zijn te bezichtigen tot 26 augustus. (DND)