Viergeslacht dankzij Lotte 02u37 0 Foto Geert De Rycke

De kleine Lotte De Vilder zorgt voor een viergeslacht. De jongste telg van de familie werd geboren op 14 november. Fiere mama is Katja De Beul (25) uit Dendermonde. Linda De Strooper (54) uit Baasrode is oma. "Maar meest fier op dit viergeslacht is overgrootmoeder Louisette Van Steen", zegt zij. De 84-jarige vrouw verblijft in het rusthuis in Baasrode en bewonderde met veel plezier haar achterkleinkind.





(DND)