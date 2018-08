Vierde en succesvolle Sneukeltocht voor goede doel Nele Dooms

21 augustus 2018

14u25 0 Dendermonde Het organisatieteam van de Sneukeltocht in Grembergen kan tevreden terugblikken op een succesvolle editie.

Tijdens de Sneukeltocht wordt er op verschillende plaatsen even halt gehouden voor een hapje en een drankje. "Dit was de vierde editie, en die heeft een pak wandelaars gelokt", zegt Kurt Jacobs, één van de initiatiefnemers. "Dat is natuurlijk een heel goede zaak, omdat we met onze Sneukeltocht het goede doel steunen. We hebben de opbrengst nog niet becijferd, maar de cheque zal in oktober overhandigd worden aan het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius Dendermonde." Het ziekenhuis zal de schenking gebruiken voor de organisatie van de jaarlijkse verwendag voor kankerpatiënten.