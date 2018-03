Vier rijbewijzen ingetrokken van bestuurders onder invloed 12 maart 2018

De politie van Dendermonde heeft zaterdagavond een controle uitgevoerd op het gebruik van alcohol in het verkeer. In totaal werden er 523 bestuurders gecontroleerd. Daarvan werden vier rijbewijzen ingetrokken, voor drie personen die onder invloed waren van drugs en een bestuurder die te veel gedronken had. Daarnaast schreef de politie ook vier pv's voor het niet dragen van de veiligheidsgordel. Tot slot werden er door de politie ook nog twee voertuigen aan de klem gezet omdat ze geen geldig verzekeringsattest konden voorleggen. Vrijdag hield de politie ook een controle aan de stationsomgeving in Dendermonde. Een bestuurder nam daar de vlucht, maar een motard van de politie kon de man achtervolgen en tot staan brengen. De chauffeur zijn rijbewijs werd enkele dagen eerder ingetrokken. Zijn voertuig is nu door de politie in beslag genomen. (KBD)