Vier oude huisjes ruimen plaats voor acht bejaardenflats 24 februari 2018

In de wijk Hof ten Rode is een volgende fase van het grote renovatieproject van Sociale Bouwmaatschappij Volkswelzijn afgerond. Vier huisjes uit de jaren vijftig, aan huisnummers 2, 4, 6 en 8, hebben plaats geruimd voor een nieuw complex met acht appartementen voor ouderen. Die werden gisteren officieel ingehuldigd. "De huisjes voldeden niet meer aan hedendaagse normen", zegt voorzitter Tom Bogman. "Nu beschikken we over ruime flats voor 65-plussers. Ze zijn op maat gemaakt voor ouderen. Zo zijn er een badkamer met inloopdouche, aangepaste keuken en ruime slaapkamers. Alle appartementen zijn toegankelijk voor rolstoelen. Er is ook een lift en een overdekte staanplaats voor elektrische scooters."





In een volgende fase worden nog eens zestien woningen afgebroken. Die maken plaats voor twee blokken van respectievelijk tien en acht appartementen. Deze werken starten op 2 mei. "In totaal zullen uiteindelijk 46 huisjes afgebroken worden en vervangen door 54 wooneenheden", zegt directeur Carine Verhelst. (DND)