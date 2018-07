Vier bestuurders onder invloed Koen Baten

17 juli 2018

18u26 1

De politie van Dendermonde heeft dinsdagnamiddag een controle gehouden op de Oudegemse Baan in Oudegem. In totaal werden er 161 voertuigen gecontroleerd. Er werden maar liefst vier bestuurders betrapt onder invloed. Twee chauffeurs mochten hun rijbewijs meteen inleveren voor drie uur en kregen een geldboete van 179 euro. Een andere chauffeur moest zijn rijbewijs zes uur neerleggen en krijgt een geldboete opgestuurd. Een chauffeur werd betrapt onder invloed van drugs en mocht meteen zijn rijbewijs inleveren voor 15 dagen. Verder werden er ook nog twee processen verbaal uitgeschreven voor het rijbewijs dat niet in orde was. Tot slot kregen drie vrachtwagenchauffers nog een onmiddellijke inning omdat ze niet in orde waren.