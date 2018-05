Vier agenten verwond op schoolfeest GEVECHT TUSSEN DRONKEN VADER EN POLITIE LOOPT UIT DE HAND KOEN BATEN

29 mei 2018

02u39 0 Dendermonde Een schoolfeest in Appels is zondag uitgedraaid op een gevecht tussen de politie en een vader. De dronken man verstoorde het feest, waardoor de politie werd gebeld om hem op te pakken. Toen hij weigerde mee te gaan, verwondde hij vier agenten.

Het incident ontstond rond 16 uur tijdens het schoolfeest van De Oogappel in de Hoofdstraat in Appels. Een dronken vader van een van de leerlingen geraakte betrokken in een woordenwisseling met een andere vader. "Twee ouders, beiden agenten die niet aan het werk waren, merkten het probleem op en stuurden de man snel van het schoolterrein", klinkt het bij getuigen. De 32-jarige man uit Dendermonde was razend en zou ook de agenten hebben aangevallen. "Gelukkig gebeurde dit voorval buiten de school, waardoor de leerlingen dit tafereel niet hebben gezien. In tegenstelling tot de gevechten tijdens een jeugdvoetbaltoernooi in Denderleeuw afgelopen weekend", klinkt het. "Ik hoop dat de man een zware straf krijgt, want deze agressieve daden vallen niet goed te praten."





De twee agenten in burger vroegen uiteindelijk bijstand aan een patrouille die ter plaatse kwam. Zij spraken de man aan en wilden hem meenemen, maar dat weigerde hij. In een wegeltje naast de school liep het vervolgens grondig mis. "Hierop werd hij verbaal en fysiek agressief ten opzichte van de politieagenten, wat ervoor zorgde dat ook die agenten in de klappen moesten delen en arbeidsongeschikt geraakten", zegt Annelies Verstraeten van het parket. Volgens een buurtbewoner zou een van de agenten een kopstoot hebben gekregen van de dronken man. Bij de andere politieagent zorgde het voorval ervoor dat zijn schouder uit de kom was. Zij zitten minstens een week thuis door hun verwondingen. De directie van de school wil niet reageren op de feiten.





Hallucinant

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) reageerde scherp op het geweld. "Ik ben erg verontwaardigd over wat zich daar heeft afgespeeld. Geweld valt niet goed te keuren, maar dit soort geweld tegen de politie is echt hallucinant. Dat zijn we hier in Dendermonde absoluut niet gewoon en ik veroordeel de feiten dan ook zeer zwaar", aldus Buyse. "Ik sta volop achter mijn politiekorps en ben bijzonder trots op wat zij dag in dag uit voor onze stad doen. Dit soort feiten mogen absoluut niet meer gebeuren en de man zal een gepaste straf krijgen. Dit pik ik niet", besluit de burgemeester.





De man werd gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besliste om de man in kwestie aan te houden voor de feiten.