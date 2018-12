Videoclub zorgt voor galavoorstelling Nele Dooms

De Videoclub Ros Beiaard van Dendermonde organiseert op zaterdag 8 december een galavoorstelling. De club toont kortfilms die eigen leden gemaakt hebben het voorbije jaar. De galaprojectie is een jaarlijkse traditie. Het publiek kan kennismaken met beeldmateriaal van de bloemencorso, Open Tuin en erfgoed. Andere leden maakten kortfilms over “Europeade 2018 Viseu, “Vakmanschap is Meesterschap”, “Lamayuru”, “Giethoorn”, “Gedachten in steen”, “Corsica” en “Paardengedachten”. De voorstelling begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Ros Beiaardzaal van het stadhuis, aan de Grote Markt in Dendermonde. De toegang is gratis en alle bezoekers krijgen een drankje aangeboden.