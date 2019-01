VIDEO: Terwijl Verko-werkwilligen afvalrondes afwerken, houden stakers champagne-ontbijt “Afvalophalers die wel werken verdienen hart onder de riem” Nele Dooms

10 januari 2019

12u53 0 Dendermonde “De afvalophalers van Verko die wel werken, verdienen een hart onder de riem”. Dat zegt Ann Doran, bestuurslid van de afvalintercommunale. Zij ging donderdagochtend de werkwilligen van de ophaaldienst steunen. Ondertussen hielden de stakers, een minderheid van het personeel overigens, een “champagne-ontbijt” zoals ze het zelf in een filmpje op sociale media noemen.

De staking bij afvalintercommunale Verko is ondertussen sinds woensdag 2 januari bezig. Een kleine twintig van de in totaal tachtig werknemers van de ophaaldienst legt sindsdien het werk neer. Volgens hen zijn “pesterijen tegen vakbondsafgevaardigde Martin Christiaens en zijn achterban” en “het niet naleven van het akkoord met de sociaal bemiddelaar” de reden van de staking. Christiaens pikt het niet dat hij in de compostering moet werken na een herschikking van het werk door de directie en spande naar aanleiding daarvan een proces aan tegen Verko bij de Dendermondse arbeidsrechtbank. Vlak voor de herneming van die rechtszaak werd in een pamflet aan het Verko-personeel opgeroepen het werk neer te leggen als symbolische steun voor Christiaens. Een minderheid van het personeel ging daar op. Donderdagochtend werd opnieuw beslist om de staking voort te verlengen.

“Het overgrote merendeel van het Verko-personeel staakt echter niet en is wel aan de slag om overal in het Verko-werkingsgebied afval huis aan huis op te halen”, zegt ondervoorzitter van Verko Ann Doran. Zij trok donderdagochtend in alle vroegte naar de kantoren van Verko om de werkwilligen daar een hart onder de riem te steken. “Ze verdienen een pluim. Momenteel werken zij zich uit de naad om in de regio toch zoveel mogelijk vuilnis te kunnen ophalen. Er zijn zelfs chauffeurs die nu achter de vrachtwagens lopen om zoveel mogelijk ploegen op de baan te kunnen hebben. En parkwachters in de containerparken doen extra en ander werk omdat inwoners daar nu gratis hun gele vuilniszakken mogen binnen brengen. Dat verdient respect. Ze doen echt al het mogelijke in moeilijke omstandigheden.”

Ook het werkende personeel zelf vraagt bij de bevolking om wat meer begrip en respect. “Het is niet te geloven wat wij de jongste dagen naar ons hoofd krijgen”, klinkt het. “Terwijl wij net diegene zijn die wel het afval komen ophalen. Inwoners verwijten ons voor ‘luierikken’ en dergelijke terwijl we achter de vuilkar lopen. Omdat de mensen ons zien, zijn wij kop van jut. Aangenaam is anders.”

Doran betreurt die reacties. “Er is stakingsrecht in België, maar de burgers moeten beseffen dat diegenen die wel werken zware inspanningen doen om het afval op te halen en de gemeenten proper te houden”, zegt ze. “Het is dan ook spijtig dat zij verwijten naar het hoofd geslingerd krijgen.”

Ondertussen blijft aan de Verko-terreinen aan de Bevrijdingslaan een stakingspiket opgesteld staan. Daar hielden een tiental actievoerders donderdagochtend, terwijl de werkwilligen uitreden met de vuilniswagens om zoveel mogelijk rondes te proberen bolwerken, een “champagne-ontbijt” zoals ze het zelf noemden. Een filmpje daarvan postten ze zelf op sociale media. “Daar moet je bijzetten ‘gesponsord door Peter De Leeuw’”, klinkt het op de achtergrond. Dat is de adjunct-directeur van Verko. Het filmpje is hier te bekijken:

Hoe lang de actievoerders nog doorgaan met staken is vooralsnog onduidelijk. Door de staking was de afvalophaling ook donderdag verstoord. In Berlare en een deel van Dendermonde werd wel huisvuil opgehaald, net als GFT en PMD in Lebbeke en papier en karton in Berlare. De huisvuilronde in Hamme, en de GFT- en PMD-ronden in Buggenhout en Dendermonde vonden niet plaats. Kerstbomen kunnen aangeboden worden bij een volgende GFT-ophaling.