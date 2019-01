VIDEO: Nog 500 dagen tot Ros Beiaardommegang Honderden schoolkinderen geven op Grote Markt startschot voor aftellen naar hoogdag Nele Dooms

10 januari 2019

Nog precies vijfhonderd dagen resten er tot de Ros Beiaardommegang in mei 2020 in Dendermonde. De officiële aftrap om af te tellen mochten donderdagnamiddag enkele honderden schoolkinderen geven op de Grote Markt. Ook een officiële trailer om de koorts voor het Ros Beiaard te doen toenemen tot ver buiten Dendermonde is gelanceerd.

Zelf hebben ze het Ros Beiaard nog nooit in levende lijve gezien, maar ze zijn wel al laaiend enthousiast voor de tienjaarlijkse ommegang. De ongeveer vierhonderd kinderen uit de Dendermondse basisscholen die donderdagmiddag op de Grote Markt van Dendermonde verzamelden, joelden met gemak het Ros Beiaardlied, dat zoveel Dendermondse harten sneller doet slaan, uit volle borst mee. Op het marktplein vormden de kinderen een grote formatie om de letters “NOG 500 DAGEN” te vormen. Anderen hielden een reusachtige spandoek met het logo van de volgende ommegang vast.

Het Ros Beiaardcomité maakte, met fototoestellen, camera’s én drone, beelden van de actie. “Dit is het officiële startschot van de publiekscampagne om af te tellen en de Ros Beiaardskoorts te doen toenemen”, zegt Patrick Segers, hoofd van de Dienst Toerisme en Stadspromotie. “Dat we dit met de hulp van kinderen uit de lagere school doen is een bewuste keuze. Zij staan symbool voor een geheel nieuwe generatie die in 2020 het Ros Beiaard voor het eerst zal zien en mee kan aftellen.”

Achter de schermen is het Ros Beiaardcomité al ruim anderhalf jaar bezig met voorbereidingen van de tienjaarlijkse historische Ros Beiaardommegang, erkend als Unesco Werelderfgoed. Vanaf nu zullen initiatieven in aanloop van het folkloristisch gebeuren steeds zichtbaarder worden. “Deze maand is al de nieuwe website gelanceerd en in mei zal het eerst Ros Beiaard-magazine verschijnen, met allerlei weetjes en info”, zegt Segers. “Dan lanceren we ook de officiële oproepen voor kandidaat Vier Heemskinderen. De Ros Beiaardharmonie en de pijnders plannen al een gezamelijke uitstap en het Bloemencorsocomité is bereid een groot bloementapijt op de Grote Markt te realiseren in teken van het Ros. Ook de volgende reuzenommegang Katuit zal natuurlijk al in het teken van ons Peirt staan.”

Concrete plannen voor de vormgeving van de ommegang zijn er voorlopig nog niet. Eerst moet nog de Katuit van de zomer 2019 in elkaar gestoken worden. “We denken wel al na over het scenario van de Ros Beiaardommegang 2020, maar de concrete uitvoering daarvan is pas voor na Katuit”, zegt Segers.

Bij de Dendermondenaars kan de koorts en spanning voor de Ros Beiaardommegang vanaf nu alleen nog maar toenemen. Om ook tot ver buiten Dendermonde mensen warm te maken voor dit folkloristisch evenement is ook een promofilmpje gemaakt. “De trailer toont beelden van vroegere ommegangen en met een hedendaagse vormgeving proberen we de sfeer nog extra op te roepen”, klinkt het. “Zo maken we ons erfgoed wereldkundig, maar we merken dat ook de Dendermondenaren zelf hier natuurlijk al helemaal wild van zijn.”