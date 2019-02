VIDEO: Heilig-Hartschool vernieuwt anti-pestbeleid Nele Dooms

21 februari 2019

11u05 0 Dendermonde De Heilig-Hartschool aan de Otterstraat in Sint-Gillis-Dendermonde start een nieuw anti-pestbeleid op school op. Dat werd donderdagochtend gelanceerd tijdens een gemeenschappelijk moment met alle leerlingen, naar aanleiding van de jaarlijkse Week tegen Pesten.

“We moeten daar niet flauw over doen. Ook op onze school komt pesten al eens voor, net zoals op zoveel andere scholen in Vlaanderen. Dat bleek ook uit een bevraging die we bij onze zesdeklassers en ouders organiseerden”, zegt directeur Chris Pauwels. “Op basis van de enquête brachten we de pestproblematiek in kaart en stelden een aantal nieuwe richtlijnen op. Wij besteden dus niet alleen tijdens de Week tegen Pesten aandacht aan de problematiek, maar zien het veel ruimer het hele schooljaar door.”

De school wil niet alleen inzetten op de aanpak van pestsituaties als die zich voordoen, maar koppelt er ook een preventief luik aan. Dat gebeurt allemaal onder het motto ‘onze school tegen pesten’. “De week tegen pesten is de periode bij uitstek om kinderen op te roepen om samen te spelen, het voor elkaar op te nemen en ‘neen’ te zeggen tegen pesten”, zegt Pauwels.

Om dat in gang te zetten, verzamelden de kinderen in de grote zaal van de school. Er werd een toneeltje opgevoerd en kinderen zongen het themalied ‘stip na stip’ en de ‘move tegen pesten’. Die liedjes zullen ook de komende dagen regelmatig klinken in de klaslokalen en op de speelplaats. De school lanceerde bovendien een affiche met uitdagingen voor de leerlingen.