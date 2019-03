VIDEO EN FOTOALBUM: Ruim 3.500 mensen betogen in stadscentrum voor beter klimaat Nele Dooms

15 maart 2019

12u45 0 Dendermonde De grootste betoging ooit in Dendermonde. Dat is het vrijdag geworden met de klimaatmars in de Ros Beiaardstad. Ruim 3.500 actievoerders lieten zich horen voor een beter klimaat. “Dendermonde-aan-zee? Liever niet, nee!”

Dendermonde was vrijdag één van de 1.889 steden in 119 verschillende landen wereldwijd waar actie werd gevoerd voor het klimaat. Initiatiefnemers David Steeman en Sabine De Waele verzamelden zich rond enkele vrijwilligers om in Dendermonde een klimaatbetoging op poten te zetten. De stad sloot daarmee aan bij de internationale oproep ‘Strike For The Future’. Dankzij steun van Dendermondse scholen, die haar leerlingen toelieten om deel te nemen aan de klimaatmars, bereikte de actie een ongezien aantal deelnemers van ruim 3.500 mensen.

Grootste betoging

“We zijn helemaal overweldigd door deze massale opkomst”, zegt David Steeman. “Zoveel aanwezigen hadden we echt niet verwacht. We zijn er enorm blij mee. Dendermonde is een klein stadje, maar op deze manier verleggen we toch mee een steen in de rivier. Dit is de grootste betoging ooit in Dendermonde. Niemand kan deze oorverdovende oproep voor een eerlijk en degelijk klimaatplan negeren.”

De klimaatmars vertrok op de parking Gedempte Dender om vervolgens via de Franz Courtensstraat de Grote Markt te bereiken. Voor het stadhuis konden de actievoerders zich nog eens extra luid laten horen. Daarna ging het via de Vlasmarktbrug, Dijkstraat, Oude Vest en Brusselsestraat richting stadspark voor een slotmoment met toespraken. Amber De Boeck en Valesca Verhast, aangeduid als de ‘Dendermondse Anuna’s’, namen er het woord. “Het loopt mis met ons klimaat dus we moeten ons wel laten horen”, zeggen zij. “Er moet een plan komen om de opwarming va de aarde te stoppen. We kunnen niet op ons lui gat gewoon blijven toekijken.”

Jongeren die meeliepen met de betoging wisten goed waarom ze meestapten. De twaalfjarige vriendinnen Nora, Lola, Benthe en Loe schreeuwden de longen uit hun lijf met slogans voor het klimaat. “Als jullie ons negeren, stop dan met regeren. Dat is onze slogan”, klinkt het. “De opwarming van de aarde en de mogelijke gevolgen daarvan maken ons soms bang. We hebben daar al met onze ouders over gepraat en ook in lessen op school uitten we al onze bezorgdheid en werd er over gepraat. Met deze klimaatmars in Dendermonde kunnen we ons eens goed laten horen voor iedereen.”

Ook Lene, Sinaed en Lies vinden hun deelname belangrijk. “Voor een betere wereld”, zeggen ze. “We zijn nog te jong om in Brussel te gaan betogen. Nu we dat in ons eigen Dendermonde kunnen doen, hebben we die kans meteen gegrepen. We zijn wel overdonderd door de massa volk die hier is.”

Ook veel volwassenen

Erg veel jongeren waren aanwezig, maar er deden ook heel wat volwassenen mee aan de betoging. Tina Sigin is één van hen, dochtertje Yonah slapend in een draagzak op de borst, hoofdtelefoon op het hoofd om de oortjes te beschermen. “Ik probeer zelf al met zoveel mogelijk kleine dingen individueel iets te doen aan het klimaat, maar er moet meer gebeuren”, zegt ze. “Mijn dochtertje is nu twee jaar oud. Er is actie nodig, zodat ook haar kleinkinderen later nog een leven op een gezonde aarde kunnen hebben.”