VIDEO : Eerste sneeuw bereikt Dendermonde

22 januari 2019

De eerste sneeuwvlokken van deze winter hebben ondertussen ook Dendermonde bereikt. Het sneeuwt gestaag met kleine vlokjes. Dat zorgt ervoor dat de Ros Beiaardstad stilaan onder een fijn laagje wit verdwijnt. Het levert pittoreske plaatjes op. Maar voor personeel van de technische dienst van de stad betekent het “uitrukken”. Zij zijn druk in de weer om voetpaden en trappen aan openbare gebouwen in het centrum te voorzien van strooizout. Op diverse plaatsen zorgt het laagje sneeuw immers voor erg gladde plekken. “We weten zeker nog wat doen”, zegt Bart D’Hollander, die de trappen naar de parking van het Administratief Centrum aan de Kazernestraat aan het strooien is. “Het is genieten van mooie beelden die sneeuw, maar het betekent ook een paar uren extra werk.”