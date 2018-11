VIDEO : Chiro Ommekaar zoekt nieuwe kookploeg met ludiek filmpje Nele Dooms

26 november 2018

12u51 0

De jongeren van Chiro Ommekaar van Vlassenbroek in Baasrode zijn op zoek naar een nieuwe kookploeg. De huidige ploeg is aan haar laatste jaar bezig en daarom zijn nieuwe enthousiast kookouders welkom. Om die te vinden maakte de jeugdbeweging een ludieke video om hun oproep in de kijker te zetten. De allerjongste Chiro-leden, de Ribbels, leggen daarin uit wat ze van een kookploeg verwachten. Zelf kunnen ze een eitje bakken, maar op kamp willen ze jagerschotel, frietjes en spaghetti eten. “De ideale kookploeg is een goed team, Chiro-gezind en kan natuurlijk lekker koken”, zegt leidster Joy. “We leggen in ons filmpje haarfijn uit hoe het zit en hopen goede kandidaten te vinden.” Wie zin heeft om de Chiro-kinderen te laten smullen van zijn of haar culinaire kunsten, kan contact opnemen met leiding@chiro-ommekaar.be. Info: www.chiro-ommekaar.be.