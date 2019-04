Victor van H.Hartschool wint wedstrijd Dikke Truiendag Nele Dooms

04 april 2019

Victor van klas 5B van de Heilig-Hartschool aan de Ottertraat in Sint-Gillis-Dendermonde mag zich de winnaar van de wedstrijd rond Dikke Truiendag noemen. Zijn klas kreeg daarom bezoek van de Harige Bende, de mascottes van de Tettergazet. Naar aanleiding van Dikke Truiendag had de Jeugddienst van Dendermonde klassen uit de Dendermondse scholen opgeroepen om even stil te staan bij de opwarming van de aarde door een affiche te maken met milieubewuste tips. De kinderen van het vijfde leerjaar van de Heilig-Hartschool maakten allemaal een persoonlijke affiche en mailden die door naar de Tettergazet. De Harige Bende vond die van Victor de beste.