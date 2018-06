Vicaris houdt opendeurdag 23 juni 2018

Brouwerij Dilewyns uit Dendermonde, dat het bier Vicaris brouwt, houdt dit weekend op zondag 24 juni een opendeurdag. Bezoekers kunnen dan kennismaken met de werking van de brouwerij en de fikse uitbreiding die recent werd doorgevoerd. Er werden drie nieuwe gistingstanks geplaatst zodat de brouwerij haar productie kan verdubbelen. Zondag is iedereen welkom voor een bezoekje aan de brouwerij en een babbel aan de bar. Voor elke bezoeker is er een gratis consumptie. De opendeur loopt een hele dag. Brouwerij Dilewyns bevindt zich aan de Vlassenhout 5 in Dendermonde. Info: info@vicaris.be. (DND)