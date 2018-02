Veteranen DRC organiseren Cupidoparty 01 februari 2018

De veteranen van de Dendermonde Rugbyclub DRC organiseren op zaterdag 3 februari een fuif. Die krijgt de naam 'Cupidoparty'. De opbrengst van het gebeuren gaat integraal naar de jeugdwerking van DRC. Achter de draaitafel staat DJ Jan Van Gaver, om voor ambiance te zorgen. De fuif start om 20 uur. Iedereen kan terecht in het clubhuis van de rugbyclub, op de sportcampus aan de Van Langenhovestraat, in Sint-Gillis. De toegang bedraagt 5 euro. Iedereen is welkom. (DND)