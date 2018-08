Verzetsstrijder Camiel Bieseman wordt zondag herdacht Nele Dooms

29 augustus 2018

14u00 1 Dendermonde De oudstrijdersvereniging organiseert op zondag 2 september een herdenking van Camiel Bieseman.

De Baasrodenaar werd op 2 september 1944, twee dagen voor de bevrijding van Baasrode in de Tweede Wereldoorlog, vlak bij zijn woning in de Fabriekstraat doodgeschoten. "Door Duitse soldaten en medestanders die zich terugtrokken", zegt Firmin Vermeir, lid van de oudstrijdersvereniging. "Camiel werd lafhartig doodgeschoten. Voor hem werd later een gedenkteken opgetrokken aan de kaaimuur langs de Schelde, in de Fabrieksstraat."

De herdenking vindt plaats aan dit gedenkteken, om 10 uur. Afspraak om 9.45 uur. Iedereen is welkom.