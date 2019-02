Verzamelaars welkom op postzegelbeurs Nele Dooms

25 februari 2019

De Postzegelkring Dendermonde organiseert op zaterdag 2 maart haar jaarlijkse ruilbeurs voor postzegels en postkaarten. Het evenement staat bekend om zijn ruim aanbod aan postzegels, kaarten en oude documenten. Standhouders bieden meer dan honderd meter tafels met filatelistisch materiaal aan. “Verzamelaars komen hier dus zeker aan hun trekken”, zegt voorzitter Jef Vanden Eynde. “Bovendien is tijdens onze ruilbeurs ook onze gloednieuwe postkaart te vinden. Deze keer tonen we een zicht op de reclamestoet van een cavalcade in de stad uit vervlogen jaren. Onze prentkaarten zijn altijd een gegeerd verzamelstuk. Er zijn 150 exemplaren beschikbaar.” De ruilbeurs is te bezoeken van 9 tot 15.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Koninklijk Atheneum, aan de Geldroplaan in Dendermonde. De toegang is gratis. Info: jvdeynde@i4all.eu of 0472/35.21.44.