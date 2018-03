Verwarde bestuurster staat terecht voor ongeval met vlucht 21 maart 2018

S.B. moest gisteren voor de rechtbank in Dendermonde verschijnen nadat ze de vlucht had genomen bij een ongeval in Dendermonde.





De politie kon de vrouw later aantreffen en merkte op dat ze erg verward in haar wagen zat. "Ik schaam me zo erg over wat er zicht heeft afgespeeld. Ik nam medicatie na een operatie en daardoor was ik enorm verward. Het was zeker niet mijn bedoeling en heb er heel veel spijt van. Ik was de weg kwijt en wist niet meer waar ik reed op dat moment", aldus S. De politierechter stelde zich de vraag of de vrouw nog wel rijgeschikt was en heeft een dokter aangesteld om haar eerst te laten onderzoeken. "Daarna zullen we de zaak verder behandelen", klonk het. De vrouw moet terugkomen op 12 juni om de zaak verder te behandelen. (KBD)