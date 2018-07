Vertrouwensbreuk nekt fusie sociale huisvestingsmaatschappijen Nele Dooms

18 juli 2018

12u00 1 Dendermonde De geplande fusie tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen van Dendermonde en Ninove komt er niet. Afgeblazen wegens "een vertrouwensbreuk".

In Dendermonde was er al eensgezindheid over de fusie tussen het eigen Volkswelzijn en Ninove Welzijn. Maar de Ninoofse gemeenteraad heeft dat fusievoorstel afgelopen dinsdagavond weggestemd. Eerder had Open Vld Ninove ook al geprobeerd om de plannen te blokkeren in de provincieraad. En net daarom ziet Volkswelzijn Dendermonde het niet meer zitten. "De gemeenteraad in Ninove is het incident te veel", zegt voorzitter Tom Bogman. "Een gebrek aan vertrouwen kan nooit een gezonde start opleveren en dus bergt de Raad van Bestuur de fusieplannen eenzijdig op."

De fusiegesprekken kwamen er omdat minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) elke sociale huisvestingsmaatschappij een portefeuille van minstens duizend woningen oplegt. Ninove Welzijn (700) haalt die norm niet, en moest dus op zoek naar een fusiepartner. Die werd gevonden in Dendermonde, waar Volkswelzijn de norm met bijna 1.100 woningen wel haalt. "We zagen hier aanvankelijk ook een meerwaarde in, vooral op het vlak van personeelsinzet", zegt Bogman. "Een fusiemaatschappij met op termijn meer dan 2.000 woningen zou meteen ook klaar zijn voor de toekomst. Maar als twee mensen beslissen om te trouwen en er op het laatste moment toch twijfels ontstaan, dan trouw je beter niet. Ik betreur dat ons verhaal hier moet eindigen, maar we kunnen de goede werking van Volkswelzijn niet op het spel zetten."

Voor de werking en de huurders van Volkswelzijn wijzigt er niets.