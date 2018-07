Vertongen en Groep Dender bundelen krachten Nele Dooms

24 juli 2018

12u12 0

Het Zakenkantoor Dirk Vertongen en Groep Dender bundelen de krachten. Dirk Vertongen was gedurende meer dan twintig jaar zaakvoerder van de Record Bank in Dendermonde. Door het verdwijnen van Record Bank maakt Vertongen de overstap naar het AXA bank- en verzekeringskantoor van Groep Dender. Dat is gevestigd aan de Vlasmarkt in Dendermonde. Met deze samenwerking wil Groep Dender zijn positie op de Dendermondse bank- en verzekeringsmarkt versterken. "Door krachten te bundelen staan we klaar om nog beter in te spelen op de uitdagingen van de toekomst", klinkt het. "Met kantoren in Baasrode, Dendermonde en Zele streeft Groep Dender er met zijn achttien medewerkers naar om zoveel mogelijk kennis en knowhow te bundelen, zodat optimale service kan worden geboden."